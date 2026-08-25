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Губерниев об Овечкине: «Не думаю, что для Саши самоцель – 71 шайба до 1000. Его цель – взять еще один Кубок Стэнли с «Вашингтоном»

Комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что целью форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне является победа в Кубке Стэнли.

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