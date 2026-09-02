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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магомед Анкалаев: «Пауло Коста уже в третий раз отказался от боя со мной – я бы тоже отказался со мной драться»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев заявил, что Пауло Коста в третий раз отказался выходить с ним на бой.

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