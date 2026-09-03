Слуцкий призвал отменить требование возить с собой бумажные документыРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия продолжает работу по снижению административной нагрузки на граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сосед Украины призвал ее отчитаться за миллиарды помощи под угрозой прекращения поддержки
- «Вините своего президента»: Минобороны предупредило о жестком ответе на атаки Киева на российские НПЗ
- «Вывозил людей, а отец остался в оккупации»: экс-глава Суджанского района — о спасении жителей и потере близких
Свежие комментарии
- Приложение «Амина...
- ВП На Украине в школ...
- «Фейковые вбросы»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым