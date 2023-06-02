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Трамп пообещал организовать переговоры Москвы и Киева в случае победы на выборах

Трамп пообещал организовать переговоры Москвы и Киева в случае победы на выборах

Трамп пообещал организовать переговоры Москвы и Киева, если победит на выборах президента Дональд Трамп.

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