Боррель назвал 14 пакетов санкций Евросоюза против России личным достижением

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью 20 Minutos заявил, что одним из ключевых личных достижений на его посту является принятие 14 пакетов санкций ЕС в отношении России.
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