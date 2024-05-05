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Александр Галлямов: «Я прекрасно понимаю, что футбол довольно травмоопасный вид спорта. Если что‑то случится на поле, мне будет очень стыдно перед Мишиной»

— Выступление в Медиалиге и шоу не мешают тренировочному процессу? — Я подключился к медиафутболу и команде «Чисто Питер» усиленно уже после всех основных соревнований.

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