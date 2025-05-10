В Магнитогорске посетители парка застряли на высоте в сломавшемся аттракционе

Магнитогорцы провели четверть часа в застрявших вверх ногами вагонах аттракциона. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 10 мая, в парке развлечений, расположенном за центральной городской ярмаркой.
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