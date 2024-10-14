Названы самые распространенные схемы телефонного мошенничества

Телефонные мошенники в этом году чаще всего звонили россиянам от имени сотрудников банков, органов государственной власти, операторов связи, а также предлагали фиктивные заработки на инвестициях и подработку в интернете.
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