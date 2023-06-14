ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Нечестная апологетика Пола Кругмана за украинский фашизм

Нечестная апологетика Пола Кругмана за украинский фашизм

Нечестная апологетика Пола Кругмана за украинский фашизм Том Маккаман Пока в Киеве при поддержке Times воздвигают статуи фашистскому убийце Степану Бандере, в Америке сносят статуи Джефферсона, Вашингтона и Линкольна — тоже при поддержке Times.

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