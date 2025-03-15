БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Либо через 30 дней нынешней Украины не станет, либо зачем нам такое перемирие

Либо через 30 дней нынешней Украины не станет, либо зачем нам такое перемирие

Если Трампу так уж важно прослыть крутым миротворцем, пусть заставит Киев идти на условия России Александр Широкорад На фото: советник по национальной безопасности США Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио (слева направо) во время встречи с делегацией Украины (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Нас опять хотят надуть.

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