В мэрии Орла рассказали о приоритетах в уборке города от снега

В Орёл пришла зима, не календарная, конечно, но уже снега на улицах уже предостаточно. Однако, по мнению горожан, городская администрация и коммунальщики, несмотря на отчёты, снова оказались не готовы уборке города.
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