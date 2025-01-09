Президент Мексики показала карту Мексиканской Америки после слов Трампа

После предложения избранного президента США Дональда Трампа назвать Мексиканский залив Американским карту Мексиканской Америки 1607 года продемонстрировала президент Мексики Клаудия Шейнбаум 8 января на пресс-конференции.
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