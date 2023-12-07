В Китае изобрели средство, добывающее воду из воздуха

Существенный прорыв в области добычи пресной воды совершили исследователи из китайского Shanghai Jiao Tong University, ученые представили специальные гели, которые аккумулируют влагу с помощью солнечной энергии.
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