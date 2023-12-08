Королевский прием: Путин строит новый миропорядок

"Встретили с фанфарами!", "Пушки, самолеты, почетный караул!", "Путину устроили отвратительно роскошный прием на Ближнем Востоке" — рабочий визит президента России в ОАЭ и Саудовскую Аравию буквально взбесил западных "партнеров&q.
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