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Российское правительство обнулит импортные пошлины на яйца

Российское правительство обнулит импортные пошлины на яйца

Правительство России одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник на рынке, который участвует в совещаниях министерств сельского хозяйства и промышленности и торговли по стабилизации цен на этот товар.

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