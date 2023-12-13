Российское правительство обнулит импортные пошлины на яйца

Правительство России одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник на рынке, который участвует в совещаниях министерств сельского хозяйства и промышленности и торговли по стабилизации цен на этот товар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии