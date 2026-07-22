США начали новую волну ударов по Ирану

В сообщении CENTCOM отмечается, что удары носят характер целенаправленных атак по военным целям Ирана с целью ослабления способности Тегерана угрожать гражданским морякам и коммерческим судам, следующим транзитом через региональные воды.
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