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Регионы России

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США начали новую волну ударов по Ирану

США начали новую волну ударов по Ирану

В сообщении CENTCOM отмечается, что удары носят характер целенаправленных атак по военным целям Ирана с целью ослабления способности Тегерана угрожать гражданским морякам и коммерческим судам, следующим транзитом через региональные воды.

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