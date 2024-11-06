Мужчина лишился части пениса из-за вируса

В 2020 году 65-летний житель Великобритании по имени Патрик Ховард заметил зуд и покраснение на половом органе, впоследствии врачи обнаружили у него заболевание, из-за которого пришлось ампутировать часть пениса.
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