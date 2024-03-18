Инновационный прорыв, расходы и налоги для бизнеса: как будет укрепляться экономический суверенитет после выборов

Несмотря на то что в февральском послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в целом был задан курс развития экономики страны на несколько лет вперед, все же остались вопросы, касающиеся механизмов выполнения данных планов.
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