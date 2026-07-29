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Новак велел держать цены на бензин под контролем

Новак велел держать цены на бензин под контролем

Вице-премьер России Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке дал поручения о продолжении скоординированной работы по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами и контролю за ценами на бензин и дизтопливо.

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