Богоизбранные: Нам можно всё

Спички - не игрушкаПолитикаБогоизбранные: Нам можно всёСостоялся у меня шокирующий диалог с евреем-израильтянином: «А нам убивать можно, — сообщает он. — Мы — Богоизбранный народ.Вернуться к статье96НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейофигеть от богоизбранных...Александр ТурчинЧитая это невольно приходишь к мысли :" а так ли неправ был Адольф Алоизович"???Елена ФилипповаКакие богоизбранные, если они сына Божьего распяли? Козлы вонючие, а не богоизбранные, тем более из хохлостана.Silver KontЖидов пиз...ли всегда и везде за то, что они всем навязывали свою "богоизбранность" и требовали уважения к ним и услужения. Поэтому их и ненавидят во всём мире....Стограмм Дегтя ФедоровичСами то евреи, народ хороший и дружелюбный, особенно если у тебя есть деньги. Впрочем есть среди них и те кто нормально относится и к тем у кого вообще нет денег. Человеческий фактор, он штука такая!Но вот религия у них, дрянь та ещё! Вся проблема в иудаизме!ВМВениамин Мельниковвот по этому вас и не любят.И с чего вы возомнили,что вас кто то избрал?Иисус Христос-Возлюби ближнего как самого себя (мы все равны и нет никого ,кто был бы ровнее других.)Александр АмелинКогда гитлер велел убивать евреев,он наверное в чем-то был прав.ВКвладимир казарскийЕврейский вариант немецкого нацизма. Немцы возомнили себя "высшей расой", которой все позволено. Евреи - "богоизбранными", которым все позволено.Сергей ЗамысловЕвреи действительно особая нация ( только не подумайте, что богоизбранная). Это искусственно выведенная нация. Только у евреев наследственные признаки передаются, в основном от матери(80%), у всех остальных народов, вне зависимости от цвета кожи и других национальных особенностей, наследственные признаки передаются по отцовской линии. Для чего была создана такая нация? Всё просто, красавиц евреек "подкладывали" непокорным царям и у этих царей рождались дети евреи, которые по закону наследовали трон. Так просто завоёвывались государства.... А кровожадность евреев обусловлена их религией. Кто видел израильский мультфильм "Библия"? Кто видел, не мог не обратить внимание на то, какое чудовище их бог! Он только и делает, что карает, проклинает и т.д. , в этом мультике бог ни разу ни кого не спас, ни кому не помог! Вот от сюда и мировоззрение израилетян, они просто боятся своего бога на генном уровне и соответственно поступают с другими людьми так как им их бог велит. А есть и были евреи, которые не обращали внимания на эту чушь, это весьма достойные люди, были среди них и Герои Советского Союза, хотя по иудаизму это не возможно. Оборону Брестской крепости и форта Сталина какое-то время возглавляли евреи(советские евреи) . Разница между ними , в основном. в том, что советские евреи не боялись что равины их проклянут. Евреи - искусственная нация, которую в тёмную используют для завоевания мирового господства, они простые исполнители. Борьба с исполнителями может привести только к временному затишью, пока не будут найдены новые исполнители, но не решит проблему.Комментировать
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