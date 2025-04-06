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Газета.ру

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Жители суданского города Эль-Фашир столкнулись с катастрофическими условиями

Жители суданского города Эль-Фашир столкнулись с катастрофическими условиями

Жители города Эль-Фашир в Судане столкнулись с катастрофическими условиями. Их положение стремительно ухудшается на фоне многомесячной осады населенного пункта, сообщает Arab News, ссылаясь на местную правозащитную группу.

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