Путин заявил, что Россия не проводит политику дедолларизации

Россия не проводит дедолларизацию — страна вынуждена искать другие возможности, так как ей отказали в расчетах долларом, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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