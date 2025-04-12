Большая пресс-конференция Ильхама Алиева показала, что в вопросе украинского конфликта Азербайджан по-прежнему на стороне Украины.
Алиев пошёл с козырей: "Удар в спину". Россию президент обвинил в оккупации
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
Ситуация в мировой политике напоминает таковую перед второй мировой войной: все против всех! А вся эта истерика "недогосударств" от растерянности: они не знают под кого лечь!
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13 час.
Николай Артамонов
Нужно собрать всех "таких же курносых" с "Садовода" и с "Фуд Сити" и отправить на свою родину!А чтобы быстрей улетели: можно на них провести мобилизацию на фронт!!!Распоясывающиеся люди понимают Только Силу!!!
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12 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Алиев марионетка Турции а значит и НАТО,что ему там скажут,то он и поёт, бесхребетное существо понимаешь ли, короче флюгер. Всю эту диаспору азеров из России долой и под ноль. Никаких Садоводов и Фут-Сити.
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6 час.
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