Алиев пошёл с козырей: "Удар в спину". Россию президент обвинил в оккупации

ИК Иосиф Калинин Ситуация в мировой политике напоминает таковую перед второй мировой войной: все против всех! А вся эта истерика "недогосударств" от растерянности: они не знают под кого лечь!

Николай Артамонов Нужно собрать всех "таких же курносых" с "Садовода" и с "Фуд Сити" и отправить на свою родину!А чтобы быстрей улетели: можно на них провести мобилизацию на фронт!!!Распоясывающиеся люди понимают Только Силу!!!