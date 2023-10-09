Обострение арабо-израильского конфликта неизбежно породило взрыв медийной активности вокруг сложившейся ситуации на Святой Земле.
Палестина без лжи. Отсекаем пропаганду, смотрим на факты
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Наше поведение в данном конфликте должно быть взвешенном исходя из того, что Израиль оккупировал палестинские земли, которые он должен вернуть тем, кто до оккупации там проживал.
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4 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Уровень жизни в Палестинах и Израиле не хотите сравнить....Почему в Израиль .сами знаете кто на лечение летает. а не в палестины?
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1 час.
US
Uri Strukow
Не надо про развод на бабки. Похоронил я всех, кто считал что в Израиле лечат, а у нас нет. Развод на деньги, а лечение то же самое. И больше ничего.
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24 мин.
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