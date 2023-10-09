Палестина без лжи. Отсекаем пропаганду, смотрим на факты

Валерий Ворожищев Наше поведение в данном конфликте должно быть взвешенном исходя из того, что Израиль оккупировал палестинские земли, которые он должен вернуть тем, кто до оккупации там проживал.

И ИЗРАЭЛЬХЭНДС Уровень жизни в Палестинах и Израиле не хотите сравнить....Почему в Израиль .сами знаете кто на лечение летает. а не в палестины?