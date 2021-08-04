39-летний экс-форвард «Интера» и сборной Аргентины Родриго Паласио может перейти в «Пизу»

Форвард Родриго Паласио может продолжить карьеру в серии B, сообщает журналист Николо Скира. По сведениям источника, 39-летний аргентинец не намерен завершать карьеру и может перейти в «Пизу», которая выступает во втором по силе дивизионе Италии.