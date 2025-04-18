Не добил: Овечкин забросил свою 897-ю шайбу и завершил сезон

Российский хоккеист, нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Питтсбург пингвинз".
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