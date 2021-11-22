Комсомольская правда

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Чулпан Хаматова стала «Женщиной года», а покорившая космос Юлия Пересильд осталась без награды

Чулпан Хаматова стала «Женщиной года», а покорившая космос Юлия Пересильд осталась без награды

Премия журнала Glamour «Женщина года» с раздачей статуэток актрисам, певицам, спортсменкам и другим выдающимся дамам в этом году вернулась в привычный формат вечеринки с парадом наряженных знаменитостей, вспышками фотокамер и игристыми напитками.

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