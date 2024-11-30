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Общее и частное в оружии: автомат Калашникова «братьев» и «не братьев»

Общее и частное в оружии: автомат Калашникова «братьев» и «не братьев»

Офицер пограничной полиции Афганистана с модернизированным венгерским автоматом AMD-65 (сентябрь 2010)«Исав сказал: у меня много, брат мой; пусть будет твое у тебя.

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