Как живётся глухим людям: заглянем в «параллельный мир»?

Как утверждает статистика, 5% населения Земли имеют серьёзные нарушения слуха. Это значит, что каждые 5 человек из 100 не могут общаться привычным нам способом, воспринимают мир по-своему и живут какой-то особой, непонятной для слышащих жизнью.