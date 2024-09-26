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Как живётся глухим людям: заглянем в «параллельный мир»?

Как живётся глухим людям: заглянем в «параллельный мир»?

Как утверждает статистика, 5% населения Земли имеют серьёзные нарушения слуха. Это значит, что каждые 5 человек из 100 не могут общаться привычным нам способом, воспринимают мир по-своему и живут какой-то особой, непонятной для слышащих жизнью.

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