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«Давайте не будем привыкать к конфликтам и насилию» — Папа Римский

«Давайте не будем привыкать к конфликтам и насилию» — Папа Римский

ВАТИКАН (ИА Реалист). После чтения богородичной молитвы «Царица Небесная» в праздник Вознесения Господня, 21 мая, Папа Римский Франциск призвал международное сообщество содействовать диалогу в Судане, а также продолжать поддерживать украинский народ.

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