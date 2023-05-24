«Давайте не будем привыкать к конфликтам и насилию» — Папа Римский

ВАТИКАН (ИА Реалист). После чтения богородичной молитвы «Царица Небесная» в праздник Вознесения Господня, 21 мая, Папа Римский Франциск призвал международное сообщество содействовать диалогу в Судане, а также продолжать поддерживать украинский народ.
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