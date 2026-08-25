GigaChat 3.5 Ultra успешно ответил на 250 вопросов теста по кибербезопасности

Большая языковая модель GigaChat 3.5 Ultra подтвердила экспертный уровень знаний в сфере кибербезопасности, пройдя по итогам программы профессиональной переподготовки «Информационная безопасность» тест из 250 вопросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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