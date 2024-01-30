В Салехарде работает министр Дальнего Востока и Арктики Чекунков

В Салехарде работает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым он вчера, 29 января, осмотрел строящийся микрорайон Обдорский и новый собор Преображения Господня.