В Салехарде работает министр Дальнего Востока и Арктики Чекунков

В Салехарде работает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым он вчера, 29 января, осмотрел строящийся микрорайон Обдорский и новый собор Преображения Господня.
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