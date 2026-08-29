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Регионы России

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«Краснодар» установил рекорд по серии матчей с голами в РПЛ

«Краснодар» установил рекорд по серии матчей с голами в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» установил новый рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по продолжительности серии матчей с забитыми голами, достигнув отметки в 26 матчей подряд, сообщает Opta Sports.

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