Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Государство потратило 100 млрд. рублей на спасение автомобильной отрасли после 2022 года

Государство потратило 100 млрд. рублей на спасение автомобильной отрасли после 2022 года

Государство потратило 100 млрд. рублей на спасение автомобильной отрасли после 2022 годаМантуров сообщил, что с 2022 года государство потратило 100 млрд.

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