В Челябинске и Копейске 9 мая закроют движение и изменят маршруты общественного транспорта

9 мая в Челябинске и Копейске изменят схемы движения транспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», ограничения будут введены в связи с проведением в Челябинске и его городе-спутнике Копейске мероприятий в честь 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.