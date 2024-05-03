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Закон и Порядок

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  • Александр
    Натягивание совы на глобус.Автору доверия нет.Давно засветился,как дезинформатор.По законам шариат...
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Конгресс США запретил себе импорт обогащённого урана из России

Конгресс США запретил себе импорт обогащённого урана из России

Теперь и в ПиндостанеСенат Конгресса США во вторник в очередном порыве русофобии одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащённого урана из России.

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