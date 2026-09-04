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В Непале в туннеле найдены живыми двое рабочих через 10 дней после трагедии

В Непале в туннеле найдены живыми двое рабочих через 10 дней после трагедии

Двое рабочих обнаружены живыми в туннеле на севере Непала спустя десять дней после масштабного стихийного бедствия из-за схода селя и наводнения, сообщил австралийский специалист по глубоководным операциям Арнольд Дикс 4 сентября агентству AFP по телефону.

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