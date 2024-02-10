Что такое Белгород жесть последние новости сейчас?

Белгород - это город в России, расположенный на юго-западе страны. Жесть - это материал из металла, который используется для производства различных изделий, таких как листы, трубы, кровельные материалы и т.
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