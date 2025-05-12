НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Комментатор Ана Матос о сборной Бразилии: «Не верю в психологический потенциал этого поколения. Оно хрупкое, не умеет справляться с критикой, ищет оправдания, когда что-то идет не так»

Комментатор Ана Матос о сборной Бразилии: «Не верю в психологический потенциал этого поколения. Оно хрупкое, не умеет справляться с критикой, ищет оправдания, когда что-то идет не так»

«Мы возлагаем на тренера сборной Бразилии гораздо большую ответственность, чем на самих игроков. И я никогда не видела поколения, которое испытывало бы такую неуверенность, надевая футболку сборной Бразилии, как нынешнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх