Деградация политиков Великобритании дошла до такого уровня, что они не в состоянии и предсказать последствия принятых решений, и понять, как […] The post Британцы хотят вводить санкции за нарушение санкций appeared first on Медиакратия.
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