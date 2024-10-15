Обстановка в стране ведет к изменениям – что будет с новогодними каникулами и выходными 2024-2025 Евгения КомароваВопрос о том, как россияне будут отмечать Новый год 2025, волнует как простых граждан, так и бухгалтеров, которым предстоит учесть рабочие дни и начислить зарплату.