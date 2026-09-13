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Офтальмолог Азнаурян: планшет в коляске может навредить зрению ребёнка

Офтальмолог Азнаурян: планшет в коляске может навредить зрению ребёнка

Доктор медицинских наук, профессор, детский офтальмолог Игорь Азнаурян предупредил, что некоторые привычные действия родителей могут повышать риск проблем со зрением у детей.

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