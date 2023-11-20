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Zero Hedge

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Only Libya Has Had More 'Recessions' Than Argentina In The Last 70 Years

Only Libya Has Had More 'Recessions' Than Argentina In The Last 70 Years

Only Libya Has Had More 'Recessions' Than Argentina In The Last 70 Years Javier Milei was elected president of Argentina this Sunday after the ultra-libertarian candidate beat left-wing opponent Sergio Massa in a runoff election .

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