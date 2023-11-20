Only Libya Has Had More 'Recessions' Than Argentina In The Last 70 Years Javier Milei was elected president of Argentina this Sunday after the ultra-libertarian candidate beat left-wing opponent Sergio Massa in a runoff election .
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