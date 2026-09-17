МВД заявило о снижении киберпреступлений на 32% в 2026 году

Министерство внутренних дел Российской Федерации сообщило о снижении на 32% числа преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий за первые восемь месяцев 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Золотые" квитанц...
- "Всё испортили, г...
- АZ Нас убеждают, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым