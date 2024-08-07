Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук выдержал первый стресс-тест во время общения с югорчанами. Жители Пыть-Яха на встрече с новым главой региона периодически переходили на крик, рассказывая о равнодушном отношении местных чиновников к решению городских проблем.
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