Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук выдержал первый стресс-тест во время общения с югорчанами. Жители Пыть-Яха на встрече с новым главой региона периодически переходили на крик, рассказывая о равнодушном отношении местных чиновников к решению городских проблем.