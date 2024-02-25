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В США рассказали о неожиданном сигнале Байдена Восточной Европе

В США рассказали о неожиданном сигнале Байдена Восточной Европе

TAC: Байден поддержкой Рютте на пост генсека НАТО послал сигнал Восточной Европе Американский президент Джо Байден, поддержав на пост генсека НАТО премьера Нидерландов Марка Рютте, послал Восточной Европе неожиданный сигнал, заявил старший редактор журнала The American Conservative (TAC) Сумантра Майтра.

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