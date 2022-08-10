Ученые связали синтетический «вечный химикат» с раком печени

В новом исследовании, опубликованном в журнале JHEP Reports, ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (Keck School of Medicine of USC) обнаружили, что воздействие синтетического химического вещества, широко распространенного в окружающей среде, связано с гепатоцеллюлярной карциномой невирусной этиологии, наиболее распространенным типом рака печени.