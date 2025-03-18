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Хэмилтону досталось от Леклера в первой же гонке! «Феррари» предупреждали: мира не будет

Хэмилтону досталось от Леклера в первой же гонке! «Феррари» предупреждали: мира не будет

Хотспот «Феррари». При трансфере Льюиса Хэмилтона в «Феррари» возникал вопрос: как он уживется с молодым воспитанником и надеждой Скудерии – Шарлем Леклером? Ведь монегаск только подписал щедрый контракт на 5 лет и обжился в роли лидера.

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