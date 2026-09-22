В Стерлитамаке при пожаре в торговом комплексе пострадали люди

УФА, 22 сентября. /ТАСС/. Люди пострадали в результате пожара в кирпичном четырехэтажном здании торгово-сервисного центра "Солнечный" в Стерлитамаке, пожарные работают на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.