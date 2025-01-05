Spiegel: российские военные вернулись к рубежу времён начала спецоперации

Российские войска не только восстановили контроль над территорией, с которой начиналась спецоперация, но и продвигаются к административной границе Днепропетровской области Украины, где ранее не велись наземные боевые действия.
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